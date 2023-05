Planbureau verwacht minder dan 4 procent inflatie dit jaar

De voorbije maanden ging het Planbureau uit van een jaarinflatie van meer dan 4 procent (4,2 procent bij de vorige prognose). Dat wordt nu bijgesteld naar 3,9 procent. In 2024 zou de inflatie dan vertragen tot 3,3 procent. Dat is wel hoger dan bij de vorige prognose, die sprak van 3 procent.

In 2022 was er een recordinflatie van 9,59 procent. De Europese Centrale Bank (ECB) streeft een inflatie van zowat 2 procent na.

Het Planbureau verwacht voorts dat de spilindex in oktober dit jaar overschreden zal worden. Dat is een maand later dan bij de vorige vooruitzichten. In maart 2024 - onveranderd - zou er een nieuwe overschrijding van de spilindex zijn. Een maand na een overschrijding van de spilindex stijgen de sociale uitkeringen met 2 procent, nog een maand later volgen de wedden van het overheidspersoneel.

De laatste spilindexoverschrijding dateert van november 2022.

Op 6 juni komt het Planbureau met nieuwe vooruitzichten.