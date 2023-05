Ondernemingsraad bij Delhaize andermaal maat voor niets

Het overleg tussen vakbonden en directie van supermarktketen Delhaize over de plannen om de 128 winkels in eigen beheer te verzelfstandigen, heeft dinsdagnamiddag opnieuw niets opgeleverd.

De vakbondsmensen zijn uit de ondernemingsraad opgestapt toen de directie haar toekomstplan wilde bespreken, zo stelde Belga ter plaatse vast. De politie was in groten getale aanwezig aan de hoofdzetel van Delhaize in Zellik, maar behalve de deelnemers aan de ondernemingsraad daagden er geen andere vakbondsmensen op.

“Het bespreken van het toekomstplan weigeren wij tijdens een gewone ondernemingsraad te doen”, zei BBTK-afgevaardigde Chantal Delie na afloop. De vakbonden hebben de directie er dinsdag op gewezen dat een aantal cao’s niet nageleefd wordt. “Directeurs doen winkels bijvoorbeeld te vroeg open en zetten stagiairs in om gevaarlijke taken uit te voeren, om op die manier stakingsacties te breken.”

Ook ACLVB-vakbondsman Wilson Wellens uitte bezorgdheid over de inzet van studenten en de risico’s die dit met zich meebrengt voor hun veiligheid. “Daarnaast is dit natuurlijk sabotage van het stakingsrecht.”

Wellens noemde de ondernemingsraad van dinsdag zelfs “een stap achteruit”. “Hoe kunnen we akkoorden sluiten als afspraken niet nagekomen worden en er verdere escalaties zijn? Het is nu afwachten en hopen op verzoening en echte onderhandelingen”, zei de vakbondsman.

Op 22 mei houdt het gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale manifestatie in Brussel naar aanleiding van de situatie bij Delhaize.

Het sociaal overleg bij Delhaize zit sinds de aankondiging van de intentie tot verzelfstandiging van de 128 eigen winkels begin maart muurvast. De directie garandeert bij de overname van de winkels door zelfstandige uitbaters het behoud van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de 9.000 betrokken werknemers, maar daar plaatsen de bonden vraagtekens bij.