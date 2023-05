DE INSIDER. De metamorfose van coole Luca: “Ooit was hij enorm verlegen. Ik kon hem zelfs niet aanspreken”

“De rockster van het snooker”, wordt wereldkampioen Luca Brecel (28) in Britse kranten genoemd. Zijn lijf staat vol tattoos, hij speelt op Louboutins en zuipt zich tijdens het WK zelf een been af. Maar ooit was Brecel verre van een rockster. In zijn puberteit dachten zijn ouders zelfs dat hij een lichte vorm van autisme had. “Toen ik hem interviewde, fluisterde hij de antwoorden aan zijn pa”, herinnert onze Chef Sport Nico Vanhee zich nog. “Totaal het tegenovergestelde van de coole kerel die we nu zien.”