Mandela Keita is aan zijn laatste weken op de Bosuil bezig: “Aankoopoptie is onhaalbaar, dat doen we niet”

Mandela Keita (20) is aan zijn laatste wedstrijden in het rood-witte shirt van Antwerp bezig. De belofteinternational wordt door de Great Old gehuurd van OH Leuven. Niet dat men op de Bosuil ontevreden is over de prestaties van Keita, integendeel. De aankoopoptie -naar verluidt 10 miljoen euro- is te hoog.

Maandagavond was CEO Sven Jaecques op Sporza te gast in Extra Time. Daar vertelde hij onder meer dat hij niet rekent op een verlengd verblijf van Mandela Keita. “Of de optie tien miljoen bedraagt? Daar mag ik niets over zeggen, maar het is in ieder geval te hoog. Ik snap Leuven, want het is op zich al raar dat ze zijn meegegaan met ons om hem te verhuren. Dit is gewoon onhaalbaar, dat doen we niet. Mandela speelt volgend seizoen weer in Leuven. Daar moeten Mandela en de club zich ook op focussen.”

Engelse interesse

Keita zal zich weldra dus terug melden bij OH Leuven, maar de middenvelder heeft zich de voorbij maanden in de kijker gespeeld. Vooral vanuit Engeland wordt er de laatste tijd geïnformeerd. Met Leeds meldde al een Premier League-ploeg zich en met Norwich City en Blackburn twee ploegen uit de Engelse Championship.