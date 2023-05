Wie naar Nederland reist, moet binnenkort zijn trein reserveren: “Reizen wordt zo minder flexibel”

Deze zomer kan je niet online een kaartje kopen voor een dagje naar Amsterdam en wel zien wanneer je weer naar huis gaat. Vanaf 11 juni moet je bij deze kaartjes al vooraf bepalen hoe laat je de trein van en naar Nederland neemt. Reizigersorganisatie TreinTramBus is hier niet blij mee, want het zou ervoor zorgen dat je minder flexibel kan reizen.

Op dit moment kan je met een kaartje voor de intercity tussen Brussel en Amsterdam zelf kiezen op welk moment je de trein neemt, maar vanaf 11 juni moet je een bepaalde trein reserveren als je je ticket online koopt. “Je moet dan zeggen dat je bijvoorbeeld de trein van 10 uur neemt”, zegt Bart Crols, woordvoerder van de NMBS. Reserveren is niet verplicht voor mensen die een ticket bij de automaat kopen of met een abonnement reizen.

“Met de verplichte reservering op de zogenaamde early bird-tickets willen we zorgen dat reizigers verspreid worden en het comfort in de trein verbetert”, zegt Crols. Maar je reserveert er wel geen zitplaats mee, waardoor het niet betekent dat je ook in de trein kan zitten. Als de gereserveerde trein niet rijdt, mag je wel de volgende trein pakken. “Dat is overmacht en ligt niet aan de reiziger”, zegt de woordvoerder.

Minder flexibel reizen

Reizigersorganisatie TreinTramBus vindt de verplichte reservering een slechte zaak. “Vanuit België een dagje naar Rotterdam gaan moet net zo makkelijk zijn als naar de Ardennen en het strand”, zegt woordvoerder Kees Smilde. “Het zorgt ervoor dat reizen minder flexibel wordt, want nu hoef je nog niet van tevoren te weten hoe laat je terugkomt.”

Hij vraagt zich ook af of de drukte een probleem is. “Vorige zomer hebben we geen klachten gekregen over de drukte in deze trein. De vraag is of het probleem echt zo groot is”, zegt Smilde. “Er is wel veel belangstelling voor de trein naar Nederland, maar het lijkt erop dat de spoorwegen liever hebben dat je er niet mee reist.”

Overigens is reserveren niet alleen naar Nederland verplicht, ook als je de trein naar Brussels Airport-Zaventem wil nemen, moet je vooraf reserveren.