Vrouwelijke supporter die zware val maakte in stadion van Zulte Waregem overleden aan verwondingen

Rond 21.30 uur, ongeveer een uur na het laatste fluitsignaal, gebeurde er in de Zuidercorner van de Elindus Arena een tragisch ongeval. Een vrouwelijke supporter viel in de trappenhal van de tribune hard naar beneden. Enkele stewards, omstanders en medewerkers van Essevee snelden naar de vrouw toe.

“Het was meteen duidelijk dat ze er erg aan toe was”, klinkt het. Het Rode Kruis werd verwittigd en ontfermde zich over de dame. Niet veel later kwamen een ambulance en MUG-team ter plaatse. “De hulpdiensten hebben in het stadion lange tijd de eerste zorgen toegediend, nadien werd de vrouw afgevoerd naar het ziekenhuis van Kortrijk.”

‘Voor altijd in ons hart’

Afgelopen vrijdag, vijf dagen na het ongeval, overleed de supporter aan haar verwondingen. Alles wijst op een noodlottig ongeluk.

Zulte Waregem meldde het overlijden van de vrouw via sociale media. “We wensen de familie en vrienden veel sterkte in deze moeilijke tijden. ‘Voor altijd in ons hart.’’ Een zwarte dag in de geschiedenis van de familieclub.