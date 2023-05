Marino De Pauw zal een beter hok bouwen, want hij kan geen afscheid nemen van Jefke de haan. — © Marc Gysens

In een woonwijk in Schellebelle maken enkele hanen, een gans en een kalkoen zo veel nachtlawaai dat de kinderen er niet van kunnen slapen. Nu de klacht van vier buren op de tafel van de vrederechter is beland, hebben de eigenaars een maand de tijd om ervoor te zorgen dat hun pluimvee een toontje lager gaat zingen.