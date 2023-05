Rolstoelgebruiker moet zelf uit vliegtuig kruipen na vlucht met Ryanair: “Dit is vernederend”

Adrian Keogh (37) zal zich het bezoek aan zijn 14-jarige dochter in Zweden nog lang herinneren, maar helaas om de foute reden. De Ier, die in 2015 in de rolstoel belandde na een bouwongeval, landde afgelopen zaterdag rond elf uur ’s avonds op de luchthaven van Landvetter, bij Göteborg. Daar kreeg hij te horen dat hij nog minstens een uur, tot na middernacht, moest wachten op de rolstoellift die hem van boord zou helpen.

Keogh was verbolgen over de slechte service en besloot dan maar op eigen kracht van het vliegtuig te gaan. De man kroop over de vloer van de vliegtuigcabine naar de uitgang en vervolgens van de steile metalen trap naar de landingsbaan.

© Instagram

“Ik voel me er vreselijk bij. Hoe kon dit gebeuren in 2023? Ik voelde me zo vernederd toen ze me kwamen vertellen dat ik nog minstens een uur moest wachten. Een totaal gebrek aan respect”, zegt Keogh, die naar eigen zeggen extra betaalde voor assistentie, in de Britse krant Daily Mail.

“En dan over de grond moeten klauteren terwijl de mensen naar me keken: zo vernederend. Ik kan niet geloven dat dit gebeurd is. Ik wil hier niets bij winnen. Ik wil gewoon kunnen reizen met waardigheid en de service krijgen waarvoor ik betaal”, schrijft Keogh op Instagram, die hoopt dat zijn verhaal mensen bewust maakt van de vele uitdagingen waarmee rolstoelgebruikers geconfronteerd worden.

Volgens de 37-jarige Ier geven de luchthaven en Ryanair naar elkaar de schuld van het incident. Landvetter Airport heeft op sociale media in ieder geval zijn excuses aangeboden. Ryanair heeft laten weten het voorval te onderzoeken en wijst erop dat speciale assistentie voor rolstoelgebruikers niet door de luchtvaartmaatschappij zelf gebeurt.