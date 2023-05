Opnieuw uitstel in beslissing over uitlevering van Cozzolino aan België

Het Italiaanse gerecht heeft opnieuw de beslissing over de eventuele uitlevering van Europarlementslid Andrea Cozzolino naar België uitgesteld, schrijft de krant Il Mattino. Cozzolino wordt verdacht in het onderzoek naar Qatar-gate, de zitting van dinsdag werd uitgesteld naar 16 mei.

De rechtbank van Napels nam kennis van de documenten die vrijdag werden toegezonden. Die omvatten onder andere een rapport over de detentieomstandigheden in België, zoals door de advocaten van het Europarlementslid en het hof van beroep van Napels was gevraagd. Pas wanneer de teksten zijn vertaald, kan de zaak ten gronde worden onderzocht en kan het verzoek om de uitlevering van Andrea Cozzolino aan België worden behandeld.

De zestigjarige Andrea Cozzolino, die naar eigen zeggen aan een hartaandoening lijdt, zit al meer dan twee maanden in huisarrest. Hij wordt ervan verdacht geld te hebben ontvangen van landen zoals Qatar of Marokko om beslissingen van het Europese Parlement in hun voordeel te beslechten. Zelf ontkent hij alle beschuldigingen.

Eva Kaili, de voormalige Griekse vicepresidente van het Europees Parlement, het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella en het voormalige Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri werden half april onder elektronisch toezicht geplaatst.

