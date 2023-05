Het volk heeft gesproken: beruchte kerstpiemels keren terug na bevraging bij dorpsbewoners

In 2020 kreeg deelgemeente Ettelgem nieuwe ornamenten die het straatbeeld licht moesten brengen tijdens de kerstperiode. De unieke vorm ervan ging echter de wereld rond door hun opvallende vorm.

“Ook in 2021 en 2022 werd de versiering geplaatst”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD). “Toen de versiering afgelopen kerst opnieuw in de media kwam, gingen verschillende stemmen op die zowel voor als tegen de versiering waren.”

LEES OOK. ‘Kerstpiemels’ verscheuren opnieuw West-Vlaams dorp, ondanks aanpassing: “Eerlijk? Het is schaamtelijk, mijnheer”

Daarom werd door de stad beslist om de inwoners zelf te laten kiezen of ze de kerstpiemels al dan niet in de toekomst in het straatbeeld wilden. De stad ontving 257 antwoorden van inwoners. “Daaruit blijkt dat de helft voor een straat mét kerstpiemels is”, luidt het. “Een derde koos dan weer voor volledig nieuwe kerstversiering. Daarom hebben we beslist om tijdens de komende winter een combinatie te maken tussen de originele kerstpiemel en nieuwe kerstversiering. Op die manier komen we tegemoet aan 85 procent van de uitgebrachte stemmen.”

De beroemdste kerstverlichting van de wereld komt dus terug.