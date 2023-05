Turkse overheid geeft puppy aan Mexico nadat populaire reddingshond stierf na aardbevingen

Nadat op 6 februari een zware aardbeving Turkije en Syrië raakte, zette Mexico al snel teams met reddingshonden op om mensen onder het puin te halen. Een daarvan was de 9-jarige Proteo, die in Mexico erg populair is. Hij kon een man en een vrouw vanonder het puin vinden.

Proteo stierf echter toen hij in Turkije was. Er waren geruchten dat hij tijdens een reddingsoperatie overleed, omdat hij moe was van het lange zoeken in de koude omstandigheden en hij geraakt werd door vallend puin. Dit heeft zijn trainer ontkend. Het lichaam van Proteo werd naar Mexico gebracht, waar hij vervolgens begraven werd.

Stemmen op naam

Turkije heeft Mexico nu een Duitse herder puppy gegeven en hoopt dat hij het nalatenschap van Proteo kan voortzetten. De hond heeft nog geen naam. Op de Facebook-pagina van het Mexicaanse ministerie van Defensie kunnen mensen hiervoor tot woensdagochtend stemmen. De namen waarvoor ze kunnen kiezen zijn Proteo II, Arkadaş, wat vriend in het Turks betekent en Yardim, het Turkse woord voor hulp. Dinsdagmiddag heeft Arkadaş de meeste stemmen gekregen.

Wat de naam ook wordt, het Mexicaanse ministerie van Defensie is op sociale media al erg enthousiast is over de puppy. “We verwelkomen je met open armen”, staat bij een foto van de puppy. Elke dag werd er ook afgeteld totdat hij uit Turkije vertrok en mensen konden het vliegtuig van de hond volgen. Inmiddels is de puppy in Mexico aangekomen.