Opnieuw twee Iraanse actrices vervolgd voor negeren sluierplicht

Twee Iraanse actrices zullen worden vervolgd omdat ze zonder de verplichte sluier op een openbaar evenement in Teheran zijn verschenen, enkele dagen nadat twee andere actrices hetzelfde lot hadden ondergaan, zo meldden lokale media dinsdag.

“Naar aanleiding van de verwijdering van de hijab door Afsaneh Baygan en Fatemeh Motamedarya, twee film- en televisieactrices, tijdens een ceremonie, zijn juridische stappen tegen hen ondernomen en is de zaak doorverwezen naar het openbaar ministerie”, aldus het persbureau Fars, dat zich beroept op een verklaring van de politie.

De beelden van de twee vrouwen gingen zondag viraal op sociale media nadat ze in Teheran een eerbetoon aan een beroemde Iraanse acteur, Atila Pesyani, hadden bijgewoond.

Op 25 april had de politie van de hoofdstad al aanklachten ingediend tegen twee andere actrices, Katayoun Riahi en Pantea Bahram, wegens “het plegen van de misdaad van het verwijderen van de hijab in het openbaar” en “het publiceren van foto’s op het internet”.

De vervolging van de actrices komt nadat half april een nieuw politieplan van kracht was gegaan om de controle op de sluierplicht, sinds de islamitische revolutie van 1979 van kracht, aan te scherpen.

De afgelopen maanden zijn steeds meer vrouwen zonder sluier op straat verschenen, vooral na het begin van de protestbeweging die op gang kwam na de dood in hechtenis van Mahsa Amini in september, die was gearresteerd wegens overtreding van de strenge kledingvoorschriften.

Half april meldden de autoriteiten dat in 24 uur tijd meer dan 150 handelszaken waren gesloten omdat ze zich niet hielden aan de eis dat vrouwelijke werknemers een sluier moeten dragen.