Xi en Poetin blijven kameraden, daar verandert de resolutie niets aan. Maar dat Peking het tijd vindt om in actie te komen, is wel duidelijk. — © AP

China heeft voor het eerst een VN-resolutie goedgekeurd waarin gewezen wordt op de Russische agressie in Oekraïne. President Xi Jinping stapt de arena in op het moment dat het hem het best uitkomt.