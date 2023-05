Niemand die na de prestatie van kersvers wereldkampioen Luca Brecel (28) het woord ‘cafésporter’ nog in de mond durft te nemen. Tegenwoordig spreken we over zijn ongelooflijke natuurtalent, zijn hyperfocus en de man met de ongeziene mentale veerkracht. “Dit is echt een uitzonderlijke prestatie en een historische mijlpaal voor de Belgische sport”, klinkt het bij kenners, maar ook bij sportpsychologen.