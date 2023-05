KV Mechelen praat met Eupen-spits Smail Prevljak

Na het verlies in de bekerfinale maakt ook KV Mechelen werk van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Malinwa heeft zeker offensieve versterking nodig want scoren was niet altijd een sinecure. Daarom zijn ze Achter de Kazerne uitgekomen bij Smail Prevljak (27).

De Bosnische spits van Eupen is einde contract aan de Kehrweg en kan dus transfervrij worden overgenomen. Afgelopen seizoen had Prevljak met 6 goals en 3 assists niet zijn meest productieve jaar, maar de twee jaren daarvoor was de goalgetter telkens goed voor 16 treffers en een handvol assists. Qua loon is Big Smail niet de goedkoopste, maar de gesprekken met KV Mechelen lopen.