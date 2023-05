Tien best betaalde sporters in 2023 bekend: Cristiano Ronaldo voor het eerst sinds 2017 nog eens op nummer één

Het Amerikaanse zakelijke tijdschrift Forbes heeft z’n jaarlijkse top tien van best betaalde sporters bekendgemaakt. De tien best betaalde atleten ter wereld hebben de afgelopen twaalf maanden naar schatting 1,01 miljard euro verdiend. Cristiano Ronaldo prijkt voor het eerst sinds 2017 opnieuw bovenaan.

1. Cristiano Ronaldo - 123,61 miljoen euro

CR7 verruilde in januari Manchester United voor Al Nassr uit Saudi-Arabië. Een transfer die hem geen windeieren legde. Zijn salaris zou bijna verdubbeld zijn tot naar schatting 68 miljoen dollar. Voor het eerst sinds 2017 voert de Portugees de lijst van Forbes nog eens aan. Voor de derde keer in zijn carrière al. Zijn inkomen van 123 miljoen euro is een recordbedrag. Binance, een beurs voor cryptocurrency, is een van de laatste toevoegingen aan zijn al gigantische sponsorbestand, waardoor zijn totaal aantal inkomsten buiten het veld de afgelopen twaalf maanden naar schatting zo’n 74,5 miljoen dollar bedroeg.

2. Lionel Messi - 118,16 miljoen euro

Ook Messi heeft een lange lijst met lucratieve sponsordeal met onder andere Adidas, Budweiser en Pepsico. Hij lanceerde ook een investeringsmaatschappij genaamd Play Time in oktober. En ook zijn loon bij PSG is niet van de poes.

© AFP

3. Kylian Mbappé - 109,1 miljoen euro

Voor Mbappé is het zijn eerste keer in de top tien en hij is ook de enige die jonger is dan dertig jaar. Vorig jaar stond hij nog op plaats 35. Bij PSG verdient hij net als Messi een astronomisch loon. In juni werd hij de eerste ambassadeur voor Sorare, een op cryptocurrency gebaseerd fantasiespel.

4. LeBron James - 108,62 miljoen dollar

Le Bron James is naast een begenadigd basketbalspeler ook een gewiekste investeerders. De speler van LA Lakers zit achter sportvoedingsbedrijf Ladder en de SpringHill Company, dat tv- en andere entertainmentcontent ontwikkelt en produceert, en was hij producent van de film House Party uit 2023, die zich afspeelde in zijn landhuis. Hij heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd in Canyon Bicycles, het klimaatbewuste zuivelbedrijf Neutral Foods en het sportkledingmerk Mitchell & Ness.

© EPA-EFE

5. Canelo Alvarez - 99,9 miljoen euro

De Mexicaanse bokser Canelo Alvarez krijgt telkens hij de boksring instapt tientallen miljoenen dollars. De afgelopen twaalf maanden pakte hij uit met blockbustergevechten tegen Dmitry Bivol en Gennadiy Golovkin. Ook hij beschikt over enkele lucratieve sponsordeals en hij is actief als ondernemer.

© AP

6. Dustin Johnson - 97,25 miljoen euro

De Amerikaanse golfer Dustin Johnson stapte vorig jaar als een van de eerste over naar de prestigieuze LIV Golf-tour. Hij eindigde 2022 met het meeste prijzengeld, goed voor 32, 36 miljoen dollar, waaronder 16,36 miljoen euro voor het winnen van het individuele kampioenschap. In 2022 stond hij trouwens niet eens in de top 50 van Forbes.

7. Phil Mickelson - 96,35 miljoen euro

De tweede golfer in deze top tien. Ook hij neemt deel aan de LIV Golf-tour en deed het daar goed. Hij is bovendien medeoprichter van For Wellness, dat koffiesupplementen maakt, en hij behoorde tot de investeerders die onlangs een groot stuk land buiten Phoenix kochten.

© AFP

8. Stephen Curry - 91,26 miljoen euro

De tweede basketbalspeler in dit rijtje. Zijn salaris van 43,72 miljoen euro bij de Golden State Warriors was het hoogste van de NBA dit seizoen. Zijn multimediabedrijf Unanimous Media is een van de producenten van een documentaire over hem die in juli op Apple TV+ zal verschijnen, en hij is van plan volgend jaar een reeks stripverhalen te lanceren.

9. Roger Federer - 86,44 miljoen euro

Federer kondigde in september zijn afscheid van het tennis aan. Zijn lijst van meer dan een dozijn langetermijnpartners blijft echter intact nu hij aan zijn tweede leven begint. Hij heeft ook een aanzienlijk belang in het snelgroeiende Zwitserse schoenenbedrijf On.

© AFP

10. Kevin Durant - 81 miljoen euro

En nog een basketbalspeler in de top tien. Durant speelt sinds februari voor de Phoenix Suns. Hij heeft met 35V zijn investeringsbedrijf en een levenslange sneakerdeal van de NBA met Nike. En zo kunnen we wel nog even doorgaan.