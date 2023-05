Griekse hooggerechtshof verbiedt verkiezingsdeelname van nieuwe extreemrechtse partij

Ilias Kassidiaris in 2013. — © AFP

Kassidiaris mag zich geen kandidaat stellen, klinkt het. Hij voerde campagne vanuit de cel voor zijn nieuwe, extreemrechtse partij ‘Ellines’ en ambieerde een zetel in Athene.

Kassidiaris werd in 2020 veroordeeld tot dertien jaar cel voor deelname aan een criminele organisatie die betrokken was bij de moord op een antifascistische rapper. Van 2012 tot 2019 was hij parlementslid voor de neonazi-partij Gouden Dageraad.

Het is de eerste keer sinds het herstel van de democratie in Griekenland in 1974 dat een partij verboden wordt deel te nemen aan de verkiezingen. Het parlement amendeerde daarvoor de kieswet uit 2021.