Australië bant vapen, zit verbod er ook bij ons aan te komen?

De import van vapes die niet bestemd zijn voor apotheken, zal verboden worden. Ook alle wegwerp-e-sigaretten worden in de ban geslagen. En het aantal beschikbare verpakkingen, smaakjes, en kleurtjes wordt beperkt. “Geen kauwgomsmaken meer, geen roze eenhoorns meer, of vapes vermomd als markeerstiften, zodat kinderen ze in hun pennenzak kunnen verstoppen. In plaats daarvan krijgen we eenvoudige verpakkingen met eenvoudige smaken”, zei Butler.

Volgens de minister is vapen “het grootste achterpoortje in de Australische geschiedenis”. De winst die Australië geboekt heeft bij het terugdringen van tabaksgebruik, mag niet ongedaan worden gemaakt door “de nieuwe bedreiging” voor volksgezondheid. “Vapen is verkocht aan overheden en gemeenschappen over de hele wereld als een therapeutisch product om langdurige rokers te helpen stoppen”, klinkt het.

Vorig jaar adviseerde de Hoge Gezondheidsraad bij ons ook al om het aanbod smaakjes te ‘bevriezen’ en wegwerp-e-sigaretten – gericht op jongeren – helemaal te verbieden. De algemene conclusie blijft vandaag dezelfde: de e-sigaret is minder schadelijk dan de klassieke sigaret, maar heeft wel zijn risico’s. Sommige experts raden aan om de e-sigaret alleen nog medicinaal te gebruiken, als onderdeel van een therapie om van een tabaksverslaving af te geraken. Zover wil de Hoge Gezondheidsraad niet gaan. (jvh, agg)