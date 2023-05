Centraal register voor meldingen rond grensoverschrijdend gedrag in elke hogeschool en unief op komst

De voorbije jaren kwamen verschillende verhalen naar buiten over grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs. Om kordater te kunnen optreden, komt er nu een centraal register in elke hogeschool en universiteit. “Dat is nodig omdat hogescholen en universiteiten vaak hele grote instellingen zijn, met vele aanspreekpunten”, klinkt het op het kabinet van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). “Het is bijvoorbeeld niet omdat een student iets signaleert aan de ombudsdienst van één faculteit, dat de hele instelling meteen op de hoogte is. Dankzij de centrale registratie worden bepaalde patronen veel sneller zichtbaar.”

Vertrouwenspersoon

Weyts verankert ook de rol van vertrouwenspersonen voor studenten in het hoger onderwijs. Zo krijgen zij een wettelijk statuut, dat ook rekening houdt met kwesties als het beroepsgeheim.

De regering, het hoger onderwijs en de studenten beslisten vorig jaar ook om een extern meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs te lanceren, over de universiteiten heen dus. Dat wordt nog verder uitgewerkt door ministers Zuhal Demir en Bart Somers. Volgens coalitiepartner CD&V laat dat veel te lang op zich wachten. “Studenten en personeelsleden gaven duidelijk aan dat intern melden niet evident is gezien de machtspositie van beoordelaars”, zegt parlementslid Brecht Warnez. “Het wordt tijd om fundamentele stappen te zetten zodat elke student en elk personeelslid weet waar ze terecht kunnen.” (jvde)