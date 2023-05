Verdachte opgepakt na incident aan Buckingham Palace

Buckingham Palace is in lockdown nadat een man er dinsdagavond geweerpatronen op het terrein van het Britse koninklijk paleis heeft gegooid. De verdachte werd gearresteerd en er heeft een gecontroleerde explosie plaatsgevonden. Dat heeft de politie in Londen bevestigd.

Vier dagen voor de kroning van koning Charles wordt het Verenigd Koninkrijk opgeschrikt door een incident aan Buckingham Palace, de officiële residentie van de Britse koning. Volgens getuigen gooide een man er “verschillende objecten” op het terrein van het koninklijk paleis, waaronder patronen van een jachtgeweer, en was hij in het bezit van een “verdacht uitziende tas”.

De politie in Londen heeft een perimeter ingesteld en bevestigt dat ze de objecten heeft teruggevonden en dat de verdachte in hechtenis zit. “Agenten hebben rond 19 uur een man gearresteerd nadat hij de poorten van Buckingham Palace naderde en een aantal items – vermoedelijk jachtgeweerpatronen – op het paleisterrein gooide”, aldus de politie. De verdachte tas is uit voorzorg gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

Er is geen sprake van geloste schoten of gewonden. Geen enkel lid van de Britse koninklijke familie zou aanwezig geweest zijn in Buckingham Palace op het moment van het incident.

De zenuwen bij de Londense politie staan dezer dagen strakgespannen: zaterdag wordt Charles III officieel tot koning gekroond. Daarbij zullen hij en zijn vrouw Camilla in een koets van Buckingham Palace naar Westminster Abbey worden gebracht, een evenement dat een grote massa de straten van Londen op zal lokken.