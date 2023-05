Franky Van der Elst (in 1996 met Club Brugge) en Johan Boskamp (in 1994 met Anderlecht) wonnen beiden al eens de titel én beker in hetzelfde seizoen. — © rr

Na de bekerfestiviteiten mikt Antwerp vanaf vanavond vól op de eerste plaats. Een eerste titel in 66 jaar zou fantastisch zijn, de dubbel al helemaal onwaarschijnlijk. Slechts vier clubs gingen de Great Old voor. Wat maakt titel én beker combineren zo moeilijk? Experts Franky Van der Elst (in 1996 met Club Brugge) en Johan Boskamp (in 1994 met Anderlecht) delen hun ervaring.