Engelse bond wil Liverpool-coach Jurgen Klopp sanctie opleggen na kritiek op scheidsrechter

De Engelse voetbalbond FA wil een sanctie voor Liverpool-coach Jürgen Klopp voor ongepast gedrag tijdens de 4-3 overwinning van zijn team tegen Tottenham Hotspur afgelopen zondag. “Ik moet wellicht verwachten dat de straf er komt”, zei Klopp nog voordat hij op de hoogte was van de aanklacht.

Liverpool kwam zondag 3-0 voor tegen Tottenham, maar de Spurs kwamen terug tot 3-3 in blessuretijd. In de ultieme slotfase wist Diogo Jota alsnog The Reds de overwinning te bezorgen. Klopp vierde dat uitbundig langs de zijlijn voor vierde ref John Brooks. De Duitser kreeg daarvoor geen rode maar een gele kaart van scheidsrechter Paul Tierney - op aanraden van Brooks.

De suggestie van Tierney dat hij eigenlijk een rode kaart verdiende, viel niet in goede aarde bij Klopp, die onder meer stelde dat de ref “een geschiedenis heeft” met de club. “Ik weet echt niet wat deze man tegen ons heeft. De manier waarop hij naar me kijkt, ik begrijp het niet”, klonk het nog bij de T1. Wat Tierney tegen hem zei tijdens de waarschuwing zou ook “niet oké” geweest zijn. Die uitlatingen kosten de trainer nu een aanklacht wegens ongepast gedrag, waardoor Klopp een uitgebreid zijlijnverbod en/of boete riskeert.

“Ik denk dat de refs dachten dat ik de integriteit (van hun collega) in vraag stelde, wat ik niet doe wanneer ik kalm ben en hier zit, maar in het moment beschrijf ik gewoon wat ik voel. Ik ben heel zeker dat hij het niet opzettelijk doet, maar we hebben een geschiedenis en dat kan ik niet ontkennen”, zei de Duitser, die tot vrijdag heeft om te reageren, opnieuw.