Wereldkampioen Luca Brecel als een held onthaald bij zijn eerste snookerclub: “Hij zal altijd een van ons blijven”

Onder begeleiding van We are the champions en luid applaus werd Luca Brecel dinsdagavond onthaald in de Riley-Inn, de thuishaven waar hij als tienjarige zijn eerste pasjes in de snookerwereld zette.

De nieuwe wereldkampioen snooker werd dinsdagavond als een held onthaald in Genk. Hij is de man die bijna iedereen in de club wil zijn. “Dat kan je wel zeggen: wereldkampioen worden is heel speciaal”, zegt Brecel als het even wat minder druk is. “Ik ben naar hier gekomen omdat dit mijn eerste club was. Hier heb ik leren snookeren en ben zo stelselmatig kunnen groeien. Of het een feestje wordt vandaag? Neen, het zal een avond zijn zoals een ander. Straks gewoon naar huis.” Bij de supporters ook Wendy Jans uit Bree, die in november van vorig jaar ook wereldkampioen werd maar dan bij de vrouwen. “Als het wat rustiger is, zal ik hem aanspreken”, zegt Wendy. “Uiteraard wens ik hem proficiat en hoop ik dat hij er nog lang van kan genieten.”

© CN

“Fluwelen stoot”

Dubbel Belgisch kampioen Kevin Vanhove stond meer dan eens tegenover Luca en kent zijn speltechniek. “Hij heeft het gewoon in de vingers”, zegt Kevin. “Hij heeft wat wij de fluwelen stoot noemen. Dat kunnen alleen mensen die er echt talent voor hebben. We hebben heel wat opkomende jongeren waarvan ik denk dat ze behoorlijk wat kunnen op het vlak van snooker. Maar om aan het niveau van Luca te geraken zullen ze nog heel wat mogen oefenen.” Ook Janny Wawrzak, uitbater van de Riley-Inn, is in de wolken met de prestaties van Brecel en nog meer dat hij hem nu welkom kan heten. “De weg die hij heeft afgelegd naar dit wereldniveau is fenomenaal”, zegt Wawrzak. “Hij is hier als tienjarige begonnen en komt nog geregeld trainen. Hij zal altijd een van ons blijven.”