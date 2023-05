Voetbalbond wil Belgische beloften met zo sterk mogelijke ploeg naar EK sturen: deze Rode Duivels komen in aanmerking

Dik anderhalve maand voor de start maakt de voetbalbond werk van een plan om de Jonge Duivels met een zo sterk mogelijke ploeg naar het EK in Georgië te sturen. De beloften kunnen er in theorie aan de aftrap komen met onder meer Charles De Ketelaere (22), Roméo Lavia (19) én Loïs Openda (23). Jérémy Doku (20) zal er niet bij zijn.

Op 21 juni beginnen de Jonge Duivels aan het Europees kampioenschap voor beloften in Georgië (en Roemenië). Voor de top drie is een ticket voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs weggelegd. Er wordt met andere woorden voor meer dan alleen prestige gespeeld.

In theorie kunnen de Jonge Duivels, die zijn ingedeeld in een poule met Portugal, Nederland en gastland Georgië, met een zéér sterk elftal aan de aftrap komen. Van de laatste selectie van de A-ploeg komen liefst zeven spelers – iedereen geboren na 1 januari 2000 –in aanmerking om met de U21 naar het EK te gaan.

Alleen hebben de Rode Duivels in aanloop naar het beloften-EK – op 17 (Oostenrijk) en 20 juni (Estland) –zelf nog twee kwalificatie-interlands op het programma staan. Bij voetbalbond is men zich bewust van het belang van het beloften-EK, niemand is vergeten hoe de succesvolle Spelen van 2008 in Peking een geweldige springplank waren voor de gouden generatie Rode Duivels, maar de A-ploeg blijft logischerwijs de hoofdbekommernis.

Ronkende namen

De voetbalbond wil de beloften echter ook niet aan hun lot overlaten en maakt daarom werk van een plan. Officieel wil men nog niet communiceren, maar off the record valt bij bronnen rond de nationale ploeg(en) te horen dat het mogelijk moet zijn om jongens die tegen Oostenrijk en/of Estland op de bank hebben gezeten bij de Rode Duivels, te laten doorreizen naar Georgië om zo later aan te sluiten bij de beloften.

© BELGA

Op basis van de laatste EK-kwalificatie-interland van de Rode Duivels tegen Zweden (0-3) zouden Loïs Openda (Lens), Johan Bakayoko (PSV), Zeno Debast (Anderlecht), Charles De Ketelaere (AC Milan) en Roméo Lavia (Southampton) zo nog in aanmerking komen voor het beloften-EK. Amadou Onana (Everton) en Arthur Theate (Stade Rennes) hebben zich onder Domenico Tedesco opgeworpen tot basisklanten. De kans dat zij nog doorreizen, lijkt onwaarschijnlijk. Andere potentiële Jonge Duivels zijn mannen als Arthur Vermeeren (Antwerp), Aster Vranckx (AC Milan) en Eliot Matazo (AS Monaco).

Sowieso zal er voor de beloftenselectie, die ten laatste moet worden ingediend op 14 juni, nog heel wat overlegd worden. Tussen bondscoach Tedesco en beloftencoach Jacky Mathijssen in de eerste plaats, maar ook met de spelers en hun clubs. Spelers moeten zelf immers ook zin hebben om na een lang en slopend seizoen – en met het volgende alweer voor de deur – nog een paar extra wedstrijden te gaan spelen. Clubs kunnen een selectie dan weer weigeren omdat het beloften-EK buiten een officiële FIFA-periode valt. In de entourage van enkele Rode Duivels die in aanmerking komen voor het beloften-EK valt wel te horen dat zij openstaan voor een combinatie Duivels-beloften.

Jérémy Doku past

Wie, behoudens verrassingen, niet in actie zal komen op het beloften-EK is Jérémy Doku. De verwachting is dat de aanvaller van Rennes, als hij zijn huidige vorm kan aanhouden, straks gewoon wordt opgeroepen voor de Rode Duivels. In samenspraak met de speler is besloten om Doku in dat geval, gezien zijn blessuregevoeligheid, niet te laten doorreizen naar Georgië.