VIDEO. Loïs Openda kroont zich tot matchwinnaar bij Lens met 18de (!) doelpunt van het seizoen

Brecht Dejaegere veroverde zaterdag de Coupe de France met Toulouse. In de bekerfinale in het Stade de France in Parijs werd Nantes met 5-1 ingeblikt. De 31-jarige middenvelder viel ditmaal na 71 minuten in en had vanop de bank gezien hoe zijn landgenoot Openda er na 33 minuten met een rake kopbal 0-1 van maakte - zijn achttiende van het seizoen in de competitie. Dat was de enige goal van de match.

Lens staat in de stand op de derde plaats met 69 punten, achter leider Paris Saint-Germain (75) en Marseille (70). Toulouse (41) volgt als dertiende.

