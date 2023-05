Veel schade na brandstichting in eethuis Madagascar Bowl: daders laten boodschap achter, vijf mensen afgevoerd

In een eethuis op het Valaar in Wilrijk heeft dinsdagnacht een hevige brand gewoed. Op de ramen van de zaak werd een boodschap achtergelaten, ‘stap 1’ staat er te lezen. De zaak is eigendom van een bekende naam uit het drugsmilieu.

De hulpdiensten werden iets na 4 uur dinsdagnacht opgetrommeld voor een zware brand op de hoek van de Pieter Van Passenstraat, de Valaardreef en het Kolonel Slaterplein in Wilrijk. Het vuur woedde in een eethuis, Madagascar Bowl.

De Brandweer Zone Antwerpen kon de brand snel blussen maar de schade in de horecazaak is aanzienlijk. Vijf bewoners van de bovenliggende appartementen werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Wat de brand juist heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk en wordt verder onderzocht door het labo en een branddeskundige. Dat er kwaad opzet in het spel is, lijkt echter duidelijk te zijn. Op de ramen van het eethuis werd met zwarte verf een niet mis te verstane boodschap achtergelaten: ‘stap 1’. “Kwaad opzet is inderdaad niet uitgesloten”, bevestigt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

© bfm

De handelszaak is eigendom van een bekende naam uit het drugsmilieu, Khalid I. alias ‘Pakistaan’. Hij wordt gerekend tot de dichte entourage van de recent tot dertien jaar cel veroordeelde drugsbaas Omar ‘Patje Haemers’ G.

© bfm

Toen G. in 2017 voor de rechter stond als leider van een bende die dosissen cocaïne verkocht in Antwerpen, zat ook ‘Pakistaan’ in de beklaagdenbank. Drugsbaas G. verkaste na zijn eerste veroordeling naar Dubai, ‘de Pakistaan’ pendelt volgens onze informatie op en af en heeft in het Antwerpse de laatste tijd twee horecazaken geopend.

© bfm

© bfm

© bfm

© bfm

sare