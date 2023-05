Minstens 6 mensen omgekomen bij aanval door ADF-rebellen in Congo

Bij een aanval die wordt toegeschreven aan de ADF-rebellen zijn maandagavond minstens zes burgers gedood in Ituri, een provincie in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo.

Dat melden lokale bronnen dinsdag aan het Franse persagentschap AFP.

Volgens die bronnen vielen de rebellen van de Allied Democratic Forces (ADF) maandagavond omstreeks 20 uur binnen in het dorp Makumo. Ze doodden burgers en plunderden hun eigendommen. Het leger arriveerde pas nadat de rebellen vertrokken waren, klinkt het.

In de ochtend werden zes lichamen ontdekt. Sinds het einde van vorig jaar zijn al honderden doden gevallen in de provincie Ituri.

De Allied Democratic Forces zijn oorspronkelijk Oegandese jihadistische rebellen, die zich sinds 1995 in het oosten van de Democratische Republiek Congo bevinden. De afgelopen jaren zouden ze achter verschillende bloedbaden zitten die al honderden mensenlevens eisten. In 2019 zwoeren ze trouw aan de terreurgroep Islamitische Staat, die hen afschildert als haar tak in Centraal-Afrika.