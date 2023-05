Zelenski zegt dat Verenigde Staten hem niet op de hoogte brachten van datalek

In een interview met The Washington Post heeft Volodimir Zelenski gezegd dat de Amerikaanse regering hem niet op de hoogte bracht van het lek van geheime oorlogsdocumenten. De Oekraïense president heeft het nieuws zelf via de pers moeten vernemen.

“Ik heb op voorhand geen informatie ontvangen van het Witte Huis of het Pentagon”, vertelde president Zelenski aan de Amerikaanse krant The Washington Post. “Wij hadden die informatie niet. Ik persoonlijk had die informatie niet. Het is absoluut een slecht verhaal.”

De documenten doken in april op Twitter en op Telegram op. Ze werden oorspronkelijk gepost in een chatgroep op het online platform Discord door de 21-jarige Jack Teixeira, die als computer- en communicatiespecialist werkte op een militaire basis. Hij werd intussen gearresteerd in North Dighton, een klein landelijk stadje ten zuiden van Boston, en in staat van beschuldiging gesteld.

De documenten tekenen de plannen van de Verenigde Staten en de NAVO voor het Oekraïense leger uit in het licht van een offensief tegen Rusland. Ze behandelen onder meer hoe snel de Oekraïense troepen de munitie voor Himars-raketartilleriesystemen opgebruiken.

“Het is onvoordelig voor ons”, voegde president Zelenski nog toe. “Het is niet gunstig voor de reputatie van het Witte Huis, en ik geloof dat het niet gunstig is voor de reputatie van de Verenigde Staten.”

In zijn interview beschreef de Oekraïense president de lekken als een “tv-show” die Rusland hielp. “Voor ons is alles wat onze vijand op de een of andere manier vooraf informeert zeker een minpunt.”

“Stop met spelletjes spelen”

Zetten de lekken, waaruit ook bleek dat Washington hoge Oekraïense beambten onder wie Zelenski zou bespioneren, het vertrouwen tussen de VS en Oekraïne onder druk? Daarop antwoordde Zelenski ontwijkend: “Ik kan onze staat niet in gevaar brengen.” Hij suggereerde dat het niet de moeite waard was om zijn persoonlijke gevoelens te uiten en daarmee te riskeren dat de steun van de VS aan Kiev beschadigd wordt. “Waar ik openhartig kan spreken, doe ik dat. Maar er zijn grote risico’s.”

Zelenski wilde ook niet bevestigen of ontkennen of bepaalde gelekte informatie correct was, en weigerde ze “gevoelig” te noemen, om te vermijden dat hij zou aangeven dat de documenten echt waren. “Alsjeblieft, stop met spelletjes te spelen met mij”, zei hij aan de Washington Post. “Ik ben de president van een land in oorlog.”