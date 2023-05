Apple en Google gaan de strijd aan tegen misbruik van AirTags en andere trackers

AirTags en andere trackers zijn toestellen die je kan aanbrengen aan je sleutels, op bagage of op andere zaken die je al eens durft kwijtspelen in huis of daarbuiten. Via een Bluetooth-signaal kan je dan op je smartphone zien waar ze zich bevinden. Maar de voorbije jaren doken al geregeld verhalen op van misbruik. Het gaat dan onder meer om stalkers die dergelijke trackers onder of in een auto verstoppen om iemands doen en laten te kunnen volgen.

Om dat nu voor eens en voor altijd een einde aan te maken, gaan techreuzen Apple en Google zowaar samenwerken. Ze hebben een kladversie van een voorstel ingediend bij de Internet Engineering Task Force, een organisatie die standaarden bepaalt voor het internet, dat zodra het klaar is via een update naar iPhones en Android-telefoons gebracht kan worden. Ze kregen daarbij ook ruggensteun van onder meer Samsung.

Apple en Google mikken op het einde van dit jaar om het euvel aangepakt te hebben. “Bluetooth-trackers hebben enorme voordelen voor de gebruiker gebracht, maar ze creëren ook het risico op ongewenste tracking”, zegt Dave Burke, een van de topmannen bij Google. “Er moet binnen de industrie samengewerkt worden om dit op te lossen.”