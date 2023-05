Na dit sms’je besloot Fox News dat het welletjes was geweest met Tucker Carlson

Een sms’je dat niet door de beugel kon heeft de veelbesproken presentator Tucker Carlson de das omgedaan bij Fox News. Het was de katalysator voor een reeks gebeurtenissen die geleid heeft tot zijn ontslag, zo vernam The New York Times.

Het sms’je in kwestie werd door Carlson verzonden naar een van zijn producers, enkele uren nadat aanhangers van Donald Trump het Capitool in Washington bestormd hadden op 6 januari 2021. “Een paar weken geleden zag ik een video van vechtende mensen op straat in Washington”, schreef hij daarin. “Een groep Trump-fans omsingelde een Antifa-kind en begon hem ineen te slaan. Het was drie tegen één. Iemand zo aanvallen is duidelijk oneerbaar. Zo vechten witte mannen niet. En toch merkte ik dat ik supporterde voor de groep, en dat ik hoopte dat ze hem nog harder zouden slaan en doden. Ik wilde echt dat ze die jongen pijn deden. Ik kon het proeven. Dan is een alarm afgegaan in mijn brein. Dat ik iets aan het worden ben dat ik niet wil zijn. De Antifa-griezel en een mens. Ik verafschuw wat hij zegt en doet en ik ben zeker dat ik hem zou haten als ik hem zou kennen, maar ik mag niet genieten van zijn lijden. Ik moet onthouden dat ergens wel iemand van hem houdt en er kapot van zou zijn als hij dood was. Als ik niet meer geef om zo’n zaken, als ik mensen reduceer tot hun overtuiging, hoe ben ik dan beter dan zij?”

Volgens The New York Times heeft dat bericht het alarm doen afgaan bij de directie van Fox News, waar de veelbesproken Carlson al jarenlang een kijkcijferkanon was. Ondanks de vele leugens en de controversiële uitspraken die hij deed, mocht hij toch jarenlang aanblijven en had hij veel aanhangers. Maar toen de directieleden het bericht onder ogen kregen op de vooravond van het proces tegen Dominion Voting Systems, over bewust liegen over verkiezingsfraude, was de vrees erg groot geworden dat de sms publiek zou worden gemaakt tijdens het proces. Dat moment zou erg beschadigend zijn voor hen, zo oordeelden ze. Een dag later werd een onderzoek naar het gedrag van Carlson opgestart.

De combinatie van de sms en de andere controversiële uitspraken en daden van Carlson hebben uiteindelijk tot zijn ontslag geleid. Vanuit het kamp van de ex-presentator kwam geen reactie op de berichtgeving over de sms.