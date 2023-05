Populaire laatavondshows in VS moeten herhalingen uitzenden na staking in Hollywood

Drie populaire laatavondshows in de VS schakelen dinsdagavond (lokale tijd) over op herhalingen. Dat meldt CNN. De aanleiding daarvoor is de staking van de schrijvers.

Saturday Night Live, Jimmy Kimmel Live! en The Late Show with Stephen Colbert schakelen door de staking allemaal over op het uitzenden van herhalingen. Ook The daily show op Comedy Central zal dat doen.

De aanleiding is dat zo’n 11.500 televisie- en filmschrijvers in Hollywood het werk neergelegd hebben nadat loononderhandelingen met de grote studio’s niet opgeleverd hadden. Zij vragen een hogere compensatie voor hun werk, die ondanks een enorme vraag naar televisieprogramma’s naar eigen zeggen “al jaren stagneert”. Ze willen ook meer compensatie – zogeheten residuals – voor uitzendingen van hun werk op streamingdiensten: die tak van de sector is de afgelopen jaren explosief gegroeid, maar werd niet afdoende gedekt door bestaande contracten.

Onder meer Stephen Colbert nam het al op voor die schrijvers in zijn show van maandagavond. Hij liet daar een foto tonen van zijn schrijvers, en zei dat wat hij doet onmogelijk zou zijn zonder hen. “Ik vind de eisen van die schrijvers niet onrealistisch”, zei hij nog. Jimmy Kimmel raakte de staking maandagavond maar even aan in zijn show. Hij lijstte de gasten op die in de loop van de week zouden komen, en voegde er dan aan toe: “tenzij er iets heel ergs gebeurt”.