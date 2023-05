Jean-Pierre Deblauwe staat voor allerlaatste match met KSKV Zwevezele, dat definitief stopt met vrouwenvoetbal: “Veel emoties, maar we nemen met opgeheven hoofd afscheid”

De pagina van het vrouwenvoetbal wordt bij KSKV Zwevezele zaterdag met de match in Bergen definitief omgedraaid. De 69-jarige Jean Pierre Deblauwe, voorzitter van de vrouwenafdeling, steekt zijn ontgoocheling niet weg maar is vooral dankbaar voor de mooie jaren. “Dat de ploeg zelfs na het slechte nieuws zo’n teamspirit aan de dag bleef leggen, stemt me bijzonder trots.”

De uitmatch in Bergen van zaterdag wordt de laatste wedstrijd in de geschiedenis van het vrouwenvoetbal bij KSKV Zwevezele. Na de laatste thuismatch van vorig weekend tegen Chastre, die met 11-0 werd gewonnen, werd er al een eindeseizoensfeestje gehouden.

Jean-Pierre Deblauwe (rechts) met trainer Karim Stockx. — © VDB

“Een heel mooi moment, waarin ik veel dankbaarheid van speelsters en supporters heb ervaren”, zegt Jean Pierre Deblauwe. “Ook komend weekend is er na de busrit uit Bergen een restaurantje in Wingene geboekt, waar we nog een laatste keer met de volledige kern zullen samenzitten. Het siert de speelsters dat ze ondanks het slechte nieuws over de stopzetting toch op zo’n mooie manier afscheid willen nemen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog nooit zo’n samenhang en teamspirit heb mogen ervaren. Voor hetzelfde geld gooiden de speelsters er met hun ‘klak’ naar, maar het tegendeel bleek waar. Iedereen blijft zich tot de laatste snik inzetten voor de ploeg en dat bewijst toch dat we hier een heel mooi verhaal hebben geschreven. Topschutter Machteld Vandenbroucke rondde vorig weekend de kaap van de dertig goals, maar dat is de verdienste van de hele ploeg. We bleven de voorbije weken en maanden optimisme en goesting uitstralen. Dat maakt het afscheid voor mij heel wat draaglijker

Jean-Pierre Deblauwe pakte titels met Famkes Merkem en Club Brugge, maar het zijn vooral de jaren bij KSKV Zwevezele die hem zullen bijblijven. “De familiale sfeer en het groepsgevoel bij Zwevezele zal ik nooit vergeten. Het is gemakkelijk om negatief en verzuurd te zijn over de plotse beslissing om een punt te zetten achter de vrouwenwerking, maar ik koester veel liever de mooie herinneringen die we hier samen hebben beleefd. Zelf zal ik op mijn gezegende leeftijd van 69 jaar geen engagement meer aangaan bij een andere club. Moest ik dertig jaar jonger zijn, was het een ander verhaal (lacht).”