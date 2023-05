Onderzoek naar Limburgse clan leidt tot “grootste onderzoek naar ‘Ndrangheta-maffia ooit”, zes arrestaties in ons land

Een onderzoek naar een Limburgse clan van de Calabrese ‘Ndrangheta-maffia leidde tot wat door het parket omschreven wordt als het “grootste onderzoek naar de Calabrese maffia tot nu toe”. De grootschalige actie leidde tot tientallen huiszoekingen in Italië, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Portugal. In ons land zijn bij huiszoekingen in onder meer Genk zes verdachten gearresteerd.

De operatie is gericht tegen de Italiaanse georganiseerde misdaad en startte met een onderzoek van de Limburgse federale gerechtelijke politie (FGP) en het Limburgse en federaal parket. Het dossier loopt al jaren. De politie verklaart dat de actie gericht is tegen de Italiaanse georganiseerde misdaad, in het specifiek tegen leden van de ‘Ndrangheta. Zij worden verdacht van onder andere witwaspraktijken, belastingontduiking, drugssmokkel en fraude. “De procedure wordt gevoerd door een gezamenlijk onderzoeksteam waarbij Europol en Eurojust betrokken zijn”, klinkt het. Naast Duitsland, namen ook autoriteiten uit Italië, België, Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje deel.

Volgens de Italiaanse politie werden 108 arrestatiebevelen uitgevaardigd. De meerderheid van de arrestaties werden dan ook in Italië verricht, klinkt het, vooral in het dorp San Luca. Negen anderen werden gearresteerd in Duitsland, drie in Frankrijk en nog eens drie anderen in Portugal, Roemenië en Spanje. In België werden meer dan twintig huiszoekingen verricht en zes personen opgepakt in Limburg.

Cocaïne

Volgens het onderzoeksteam van IrpiMedia zijn er in totaal 86 arrestaties verricht. De vermeende leden van de ‘Ndrangheta zouden cocaïne vanuit Latijns-Amerika hebben ingevoerd en daarbij samengewerkt hebben met Colombianen, Brazilianen en Albanezen. De Belgische verdachten zouden ingestaan hebben voor de import naar het Europese vasteland via de haven van Antwerpen.

De ‘Ndrangheta is een misdaadorganisatie waarvan de wortels in de bergen van de Italiaanse regio Calabrië liggen. Vandaag worden ze beschouwd als een grotere maffiaclan dan de beruchte Cosa Nostra-maffia uit Sicilië en een van de machtigste criminele organisaties ter wereld.

Op 24 april waren Italiaanse speurders er in Genua nog in geslaagd om een maffiabaas van de ‘Ndrangheta op te pakken die al jarenlang op de loop was. Speciale eenheden konden de 49-jarige Pasquale Bonavota na lang zoeken in de Noord-Italiaanse stad oppakken. Ook wat andere langgezochte maffiosi werden dit jaar al gevat. Midden januari was dat het geval voor Matteo Messina Denaro, het hoofd van de Siciliaanse maffia of de Cosa Nostra. Hij was al meer dan dertig jaar voortvluchtig. En in samenwerking met buitenlandse autoriteiten konden ook twee hooggeplaatste maffiosi worden opgepakt in Frankrijk en op Bali.