Slechts één school heeft plekje vrij voor Tibe (6), maar dan is hij wel elke dag 5 uur onderweg

De 6-jarige Tibe Delen gaat momenteel nog naar basisschool De Merel in Hallaar (Heist-op-den-Berg). Door een spraak- en taalstoornis moesten zijn ouders uitkijken naar een plaatsje in het buitengewoon onderwijs Type 7. “De plaatsen in het buitengewoon onderwijs zijn sowieso al dun gezaaid”, zegt mama Katrien De Keersmaecker. “Omdat kinderen vaak een dubbele diagnose krijgen van autisme en taalproblemen en er in onderwijstype 9 sowieso een groot tekort is, belanden die kinderen geregeld in type 7. Zo ontstaat ook daar een tekort.”

In de nabije regio zijn er sowieso geen scholen die het juiste onderwijstype voor Tibe aanbieden. “Onze oudste zoon Arne (10) volgt Type 9-onderwijs, voor kinderen met autisme”, vertelt Katrien. “Dat kan bij het Instituut Mevrouw Govaerts in Heist, maar zij bieden geen Type 7 aan. Onze jongste zoon Tuur (2) is na de paasvakantie ook begonnen bij basisschool De Merel, waar Tibe voorlopig nog zit. Vanaf volgend schooljaar gaan ze dus alle drie naar verschillende scholen. Dat maakt het er niet eenvoudiger op.”

“Ik krijg reacties van ouders die hun kinderen thuisonderwijs geven of naar de gewone basisschool sturen, mits de nodige moeilijkheden”, zegt Katrien. — © Joren De Weerdt

Vijf uur kwijt

De voorbije tijd bezochten de ouders van Tibe ongeveer alle infodagen bij scholen die Type 7-onderwijs aanbieden. “Intussen kregen we te horen dat we alleen in Hasselt plaats hebben”, zegt Katrien. “Met de school zelf zijn we heel blij, maar de afstand is een probleem. Met de schoolbus is het niet te doen. Alles bij elkaar zou Tibe dan tot vijf uur van zijn dag kwijt zijn aan reizen. Hij zou dan om 7 uur in Aarschot moeten vertrekken. Dat is op zich al een stuk van Heist en je moet rekening houden met een kwartier wachttijd voor en na het geplande vertrekuur. Dan moet hij nog eens 1,5 tot 2 uur op de bus zitten. En dat in de namiddag opnieuw.”

De ouders van Tibe hadden ook een school in Antwerpen op het oog. “Ik werk in Mechelen”, zegt Katrien. “Mijn man begint binnenkort in Heist. Antwerpen was dus een stuk praktischer geweest. Ik geloof dat we tot oktober op de wachtlijst blijven staan, maar ik schat de kans niet heel hoog in dat er iemand afhaakt. Als Tibe volgend schooljaar begint in Hasselt en er gelukkig is, dan zal het daar waarschijnlijk wel bij blijven.”

Thuisonderwijs

Een dagelijkse lift op en af zou voor Tibe dus de oplossing zijn. “Ik krijg intussen reacties van mensen uit Heist en omgeving van wie de kinderen ook in type 7 onderwijs zouden moeten zitten”, zegt Katrien. “Omdat er in de buurt geen opties zijn, krijgen ze momenteel thuisonderwijs of gaan ze naar een gewone basisschool, met de moeilijkheden erbij. Een deel van het probleem zit dus zeker bij het gebrek aan plaatsen, al zeker hier in de regio.”

De oproep naar vervoer voor Tibe legde geen windeieren via sociale media. “Toen ik het bericht lanceerde, had ik nooit zo veel respons verwacht”, zegt Katrien. “Maar de post is intussen al meer dan negenduizend keer gedeeld. Ik krijg ook ongelofelijk veel reacties en privéberichten. Het is amper te volgen. We zoeken natuurlijk naar mogelijkheden waardoor Tibe niet elke dag met iemand anders mee moet. Zo hebben we voor ’s ochtends zelfs al een oplossing gevonden via iemand met gemeenschappelijke kennissen. Nu moeten we dus nog iets vinden voor ’s avonds. Ik heb er intussen wel heel goeie hoop in. Op deze manier is hij in enkele richting nog zo’n uur onderweg, maar dat is toch een stuk minder dan met de bus.”

Omdat zijn ouders voorlopig nog niet op al zijn vragen kunnen antwoorden, weet Tibe zelf nog nergens van. “We willen hem niet onnodig onrustig maken”, zegt zijn mama. “We hebben beslist om dit pas uit te leggen als alles duidelijk is en we zelf alles zeker weten.”

“We zoeken altijd naar oplossingen”

Voor directeur Basisschool KIDS Nele Beckers is het vervoersprobleem van Tibe geen nieuwigheid. “Elk jaar komen we dit probleem tegen. Door het specifieke Type7 onderwijs waarbij Tibe in de groep van kinderen met spraak- en taalstoornissen hoort, hebben deze kinderen en hun ouders niet veel opties in Vlaanderen. Ze kunnen ook terecht in Woluwe, waarbij het vervoersprobleem wellicht even groot blijft. Onze schoolbussen rijden, in overleg met de lijn, vanuit Hasselt tot in de zone Rillaar-Aarschot en dan zijn die kinderen effectief bijna 2 uren onderweg. Het lukt niet om het anders te organiseren.”

“Voor kinderen zoals Tibe, die in september hier in de lagere school start, wachten we wel altijd af tot de volledige inschrijfperiode achter de rug is. Dan gaan we kijken of er, vanuit zijn streek, eventueel nog kinderen hierheen rijden, zodat we een carpool kunnen opzetten. Maar ik begrijp uiteraard ook de bezorgdheid van de ouders. En als zij in tussen tijd een oplossing vinden die voor Tibe interessant is, kunnen we daar alleen maar blij om zijn.”

Wie een voorstel heeft voor Tibe en zijn ouders, kan Katrien daarover contacteren via haar Facebook-profiel.

Facebook: www.facebook.com/katrien.dekeersmaecker.9