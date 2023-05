14-jarige doodt 8 medeleerlingen en beveiligingsagent bij schietpartij in Servische school

Een 14-jarige jongen heeft woensdag 8 medeleerlingen en een beveiligingsagent doodgeschoten in een basisschool in de Servische hoofdstad Belgrado. Hij werd op de speelplaats opgepakt door de politie.

Rond 8.40 uur liep een melding binnen over een schietpartij in de Vladislav Ribnikar Basisschool. De verdachte, een jongen van 14 jaar, zou met een wapen van zijn vader verschillende schoten hebben gelost op andere leerlingen en een bewakingsagent. Die laatste overleefde dat niet, net als acht kinderen. De verdachte werd op de speelplaats opgepakt door de politie.

“Ik zag kinderen uit de school rennen”, getuigde een andere leerling bij de Servische zender RTS. “Ze schreeuwden. Er kwamen ouders, die waren in paniek. Daarna hoorde ik drie schoten.” De vader van een meisje dat kon ontsnappen, Milan Milosevic, zegt bij zender N1 dat de verdachte eerst een leraar neergeschoten heeft en dan willekeurig in het rond geschoten had. “Ik zag twee meisjes met bloed op hun kleding. Zij zeiden dat de schutter een goede leerling was, die altijd rustig was. Hij was pas recent in hun klas gekomen.”

De leraar werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, net als de andere gewonden. Om hoeveel personen het gaat, is nog niet duidelijk.

Van de verdachte is voorlopig alleen geweten dat hij les volgde op de school. Wat zijn motief was, is niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend naar de feiten.