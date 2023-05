Omwonenden van pluimveebedrijf in Poppel krijgen schadevergoeding van 16.000 euro voor hinder

De Vlaamse overheid moet een vijftal mensen een schadevergoeding van meer dan 16.000 euro betalen voor de overlast die ze hebben ondervonden van een pluimveebedrijf in Poppel, in de provincie Antwerpen. Dat heeft de Raad van State, die de vergunning van het pluimveebedrijf heeft geschorst, beslist. Volgens Vlaams Parlementslid Jeroen Tiebout (N-VA) is het een van de eerste keren dat de Raad van State een dergelijke beslissing neemt. “Dit is een signaal voor de regering”, zei hij woensdag op Radio 1.

Het pluimveebedrijf in Poppel had een vergunning voor maximum 35.000 kippen. De omwonenden van het bedrijf spanden samen verschillende rechtszaken aan om die vergunningen te vernietigen. Ze droegen daarvoor aan dat ze last hadden van onder meer geurhinder, hinder door ongedierte, stofhinder, verkeershinder, geluidshinder, visuele hinder en hinder aan hun leefomgeving.

De Raad van State vernietigde uiteindelijk de vergunning. In haar arrest stelt het rechtscollege dat er van in het begin geen vergunning had mogen afgeleverd worden door de bevoegde instanties. De vergunning werd volgens de Raad van State namelijk toegestaan zonder enige zekerheid dat de hinder voor de aanpalende woningen tot een aanvaardbaar niveau zou kunnen worden beperkt. Dat was te wijten aan een gebrekkige MER (Milieu Effecten Rapportering)-screening en de toetsing ervan aan de effecten op mens, leefmilieu en de goede ruimtelijke ordening.

De zaak sleepte volgens Jeroen Tiebout meer dan tien jaar aan. Volgens het parlementslid gaat het om een van de eerste dergelijke zaken waarin een schadevergoeding wordt toegekend. “Het is wrang dat een uitbater 13 jaar lang winsten kon opstrijken, dat de nadelen voor de omwonenden en de natuur zijn maar de factuur die is voor de belastingbetaler”, aldus Tiebout. Die heeft het ook over “een signaal voor de regering”, aangezien de schadevergoeding betaald moet worden door de Vlaamse overheid.

Elk van de benadeelde partijen krijgt een schadevergoeding van 16.515 euro, te verhogen met interesten berekend aan de wettelijke rentevoet vanaf 2 juni 2019 tot aan dit arrest.