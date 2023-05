Dronken bestuurder (28) rijdt voetganger aan in centrum Gent en slaat op de vlucht: “Dag nadien had hij nog 1,05 promille in zijn bloed”

“Dit had veel erger kunnen aflopen en dan zat je binnen bij de onderzoeksrechter”, zei de politierechter. Een 28-jarige man was in de nacht van 6 op 7 mei 2022 met de auto op weg naar huis van een feestje toen hij in de Nederkouter een voetganger aanreed. Na de aanrijding sloeg hij op de vlucht. “Een paniekreactie”, zei zijn advocaat daarover.

De politie kwam ter plaatse en trof de voetganger gewond op de grond aan. Ze startten meteen een onderzoek op naar de dader en konden via ANPR-camera’s drie mogelijke verdachten identificeren. Veel speurwerk bleek achteraf niet nodig, want de twintiger ging zich de volgende morgen zelf aangeven bij de politie.

De man had die ochtend nog 1,05 promille alcohol in zijn bloed. “Hij verklaarde dat hij 7 à 8 pinten had gedronken, misschien meer”, zei de procureur. De rechter tilde zwaar aan de feiten en gaf de man een geldboete van 4.000 euro, 5 maanden rijverbod en gedurende drie jaar een alcoholslot in zijn wagen. Hij moet ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen hernemen en een medische en psychologische proef afleggen voor hij weer achter het stuur mag kruipen.