Ivo Mechels stopt als CEO van Euroconsumers

Ivo Mechels was jarenlang het gezicht van Testaankoop, waar hij in 1995 voor begin te werken. In 2016 werd hij CEO van Euroconsumers. Na zeven jaar stopt hij in die functie, hij treedt wel toe tot de raad van bestuur van de vereniging. Zijn opvolger is de Portugees Antonio Balhanas.

Euroconsumers verenigt consumentenorganisaties uit België, Brazilië, Italië, Portugal en Spanje.