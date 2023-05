Lucio Aquino (61) opgepakt bij “grootste onderzoek naar Calabrese maffia”: Limburger zou vanuit cel drugssmokkel georganiseerd hebben

Lucio Aquino (61) is vanmorgen in Maasmechelen opgepakt in het kader van het grootschalige internationale onderzoek tegen de Italiaanse Ndrangheta-clan. Dat bevestigt zijn Brusselse advocaat Hugo Vandenberghe. Aquino wordt ervan verdacht dat hij vanuit de gevangenis drugsmokkel op poten zou hebben gezet, via SKY ECC-telefoons.

Lucio Aquino heeft vanmorgen thuis in Maasmechelen het bezoek gekregen van politie en justitie. Hij zat al thuis met een enkelband en is daarna voor de onderzoeksrechter geleid. De rechercheurs hadden een Europees aanhoudingsbevel bij, waarmee Italië om zijn uitlevering vraagt. De Belgische justitie moet nu beslissen of hij aan Italië wordt uitgeleverd, in het kader van een groot onderzoek tegen 132 leden van de Ndrangheta-clan.

Lucio is de oudste van zes Limburgse broers, die onder leiding van Silvio Aquino verdacht en veroordeeld werden voor grootschalige drugstrafiek. Silvio Aquino werd op 27 augustus 2015 op straat geëxecuteerd, op vraag van een concurrerende Limburgse gangster. “Ik ben misschien het slechte voorbeeld geweest voor mijn broer”, zei Lucio Aquino vorig jaar op het assisenproces over de moord. Lucio Aquino zat sinds september 2020 zelf ook in de gevangenis, omdat hij verdacht werd van de invoer van duizenden kilo’s cocaïne. Hij zou dat gedaan hebben in samenwerking met oud-rijkswachtbaas Willy Van Mechelen (79).

Smokkel vanuit cel

Het nieuwe Belgisch-Italiaanse onderzoek verdenkt er Lucio Aquino nu van dat hij ook daarna nog vanuit de gevangenis de smokkel van drugs vanuit Zuid-Amerika georganiseerd zou hebben. Hij deed dat met de hulp van een Limburgse cipier in de gevangenis van Leuven-Hulp. De cipier smokkelde voor hem kebab naar binnen, maar ook SKY-ECC telefoons waarmee hij contact kon houden met de buitenwereld. Aquino liep al in februari 2021 tegen de lamp. Hij ontkent niet dat hij een telefoon op cel had, maar hij betwist wel dat hij met het toestel een drugsoperatie op poten zette. De Limburgse cipier staat nu in België terecht voor de smokkel.

Vanmorgen werden in tien landen, meer dan 132 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek tegen de Italiaanse Ndrangheta-clan, die verdacht wordt van drugssmokkel vanuit Brazilië naar Europa. Het hele onderzoek zou gestart zijn in België. In ons land werden 25 huiszoekingen uitgevoerd, en werden in totaal 13 mensen opgepakt.

