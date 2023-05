Poetin moet videobellen tijdens internationale conferentie in Zuid-Afrika: “Als hij komt, moeten we hem arresteren”

Zuid-Afrika heeft Moskou gewaarschuwd dat het genoodzaakt zal zijn Vladimir Poetin te arresteren als hij besluit lijfelijk aanwezig te zijn bij een conferentie van de BRICS-landen, die in augustus in Durban gehouden zal worden. Dat vanwege het arrestatiebevel tegen de Russische president dat door het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag werd uitgevaardigd.

“We hebben niet de keuze om Poetin niet te arresteren”, liet een woordvoerder van de regering weten. “Als hij komt moeten we hem arresteren”.

Vorige week benoemde de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa een speciale commissie onder leiding van vicepresident David Mabuza om het arrestatiebevel te bestuderen. De commissie zou nu geconcludeerd hebben dat er geen mogelijkheden gevonden zijn om Poetin toe te staan de conferentie bij te wonen. “De enige optie die we hebben is dat hij de top virtueel via Teams of Zoom bijwoont vanuit Moskou.”

Ramaphosa had in eerste instantie na de uitvaardiging van het arrestatiebevel laten weten dat Zuid-Afrika zich uit het Statuut van Rome, waar het Internationaal Strafhof onder valt, terug zou trekken. Later trok hij die woorden in.

Virtueel

Pretoria onderhandelt momenteel met het Kremlin om Poetin te bewegen alleen virtueel aan de conferentie deel te nemen. Het Kremlin liet weten dat er nog geen beslissing is genomen of Poetin naar Durban af zal reizen.

Het Internationaal Strafhof vaardigde in maart een arrestatiebevel uit tegen de Poetin en Maria Lvova-Belova, de Russische kinderombudsvrouw. Ze worden ervan beschuldigd Oekraïense kinderen naar Rusland ontvoerd te hebben.