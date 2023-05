Kroning van koning Charles III helpt voortbestaan van zeldzame Australische papegaai

“Zijne Majesteit zet zich al lang in voor natuurbehoud en duurzaamheid, dus ik ben verheugd dat ik ter gelegenheid van zijn kroning een nationale bijdrage kan leveren aan het behoud van de westelijke grondpapegaai”, zei de Australische premier Anthony Albanese.

De westelijke grondpapegaai, grasgroen met een opvallend roodoranje vlekje boven de bek, is een van de meest zeldzame vogels ter wereld. Hij leeft alleen in een afgelegen gebied in de staat West-Australië. Hij is met uitsterven bedreigd. Zo zouden er nog maar 150 wilde dieren in leven zijn. Recente bosbranden hebben de situatie verergerd.

De vader van koning Charles, prins Philip, de hertog van Edinburgh, verdedigde de luidruchtige struikvogel toen hij werd herontdekt in Two Peoples Bay, nabij Albany, kort voordat de hertog de Commonwealth Games van 1962 in Perth bijwoonde. Het gebied stond op het punt om een ​​township te worden, maar de persoonlijke petitie van de hertog aan premier David Bland hielp om het in 1967 tot natuurreservaat te verklaren. Tijdens zijn laatste bezoek aan Australië in 2011 uitte Philip ook zijn bezorgdheid over de westelijke grondpapegaai, die ooit in het natuurreservaat Two Peoples Bay had gewoond.