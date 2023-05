Chinese blogger vrijgelaten die over begin van coronapandemie berichtte

Na drie jaar gevangenisstraf is de Chinese blogger Fang Bin zondag vrijgelaten. Hij documenteerde het begin van de coronapandemie in Wuhan. De burgerjournalist werd in februari 2020 gearresteerd, nadat hij video’s van lijkzakken en overvolle ziekenhuizen in de Chinese stad op het internet had geplaatst. De Amerikaanse omroep Radio Free Asia (RFA) meldde woensdag dat de autoriteiten hem na zijn vrijlating niet meer in Wuhan of de hoofdstad Peking willen, waar de 48-jarige man tevergeefs bij zijn kinderen probeerde te verblijven.

Destijds kreeg de wereld dankzij zijn dramatische beelden een eerste indruk van de ernst van het coronavirus. De man werd tot drie jaar cel veroordeeld op beschuldiging van “ruzie te stoken en problemen uit te lokken”, een traditioneel vage aanklacht tegen politieke dissidenten volgens The guardian.

Fang is een van de Chinezen die door de overheid werden geviseerd omdat ze openlijk over de corona-uitbraak berichtte. Activisten wezen op het gelijkaardig geval van de 39-jarige Zhang Zhan. De advocate werd in december 2020 zelfs tot vier jaar cel veroordeeld omdat ze over de virusuitbraak had bericht.

Lockdown

Nadat de virusuitbraak eind 2019 in Wuhan aanvankelijk grotendeels in de doofpot was gestopt, werd eind januari 2020 een lockdown opgelegd aan de miljoenenstad. Maar het zerocovidbeleid dat China daarna uitrolde met de volledige afsluiting van het land, uitgaansverboden, gedwongen quarantaine en massale tests was moeilijk vol te houden sinds de komst van de veel sneller verspreidende Omikron-virusvariant begin 2022.

Na een abrupte ommekeer in december 2022 werd het zerocovidbeleid verlaten, hoewel ziekenhuizen niet voorbereid waren en ouderen onvoldoende werden gevaccineerd. Een masale coronagolf rolde nadien over de Chinese bevolking.

Officieel heeft China aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ongeveer 120.000 coronadoden gemeld, waarvan bijna de helft afgelopen winter. Verschillende buitenlandse schattingen gaan uit van ongeveer een miljoen overlijdens.