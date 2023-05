Lionel Messi op zijn eerste bezoek als toeristisch ambassadeur van Saudi-Arabië in mei 2022. — © Balkis Press/ABACA

Visit Saudi. Die twee woorden lijken de toekomst van Lionel Messi te tekenen na de saga van de voorbije paar dagen. In Frankrijk weten ze nu al zeker: bij de Qatari’s van PSG zien ze hem na dit seizoen niet meer terug. Tot afschuw van mensenrechtenactivisten, zijn huidige werkgever én zijn vaderland is de waarschijnlijk beste voetballer ooit meer en meer in de zak van Saudi-Arabië beland.