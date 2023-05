TotalEnergies sleept Greenpeace France voor rechter in discussie over koolstofvoetafdruk

TotalEnergies heeft een rechtszaak aangespannen tegen Greenpeace France, die de koolstofvoetafdruk van de Franse oliegigant in een rapport vier keer zwaarder had geschat dan wat TotalEnergies zelf had gerapporteerd.

In november publiceerde Greenpeace France een rapport met de titel “De koolstofbalans van TotalEnergies, die is er niet”. Daarin stond te lezen dat TotalEnergies over het jaar 2019 “een totale uitstoot van 1,6 miljard ton CO2-equivalent zou hebben, terwijl de groep zegt 455 miljoen ton te hebben uitgestoten”. TotalEnergies stelde de “twijfelachtige methodologie” onmiddellijk aan de kaak en dreigde met juridische stappen.

Die komen er dus nu. “Greenpeace en Factor-X (de firma bij wie Greenpeace de studie had besteld) hebben valse en misleidende informatie verspreid, gebaseerd op een twijfelachtige methodologie en met meerdere fouten, dubbeltellingen en benaderingen, wat leidt tot een inconsistent resultaat over de berekening van de koolstofbalans”, zo klinkt het woensdag in een persbericht van TotalEnergies.

Greenpeace kondigde woensdag zelf een burgerlijke procedure aan. Het ziet de procedure van TotalEnergies als een zogenaamd SLAPP-suit, een rechtszaak die aangespannen wordt met het oogmerk om een kritische partij te intimideren en tot zwijgen te brengen. Het olieconcern eist immers dat Greenpeace het rapport van zijn website verwijdert en er niet meer over praat.

“De dagvaarding voor de Parijse rechtbank is bedoeld om de schade die het bedrijf heeft geleden te laten erkennen”, zo meldt TotalEnergies, dat een symbolische schadevergoeding van één euro eist

Dezelfde Parijse rechtbank is ook bevoegd voor de civiele procedure die Greenpeace tegen TotalEnergies heeft aangespannen wegens greenwashing in haar communicatie over haar klimaatdoelstellingen.