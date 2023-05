Astronautenklas ESA “enthousiast” na eerste maand opleiding

De nieuwe astronautenklas bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA is “enthousiast” over de eerste maand van opleiding. Dat hebben ze woensdag gezegd tijdens hun eerste persconferentie in het Europese astronautencentrum in het Duitse Keulen, onder leiding van Frank De Winne.

“Enthousiasme, plezier, vonken in de ogen, dankzij het hele team”, vatte de Belg Raphaël Liégeois het samen. Hij is in november geselecteerd om een van de vijf nieuwe beroepsastronauten bij de ESA te worden. De anderen zijn de Française Sophie Adenot, de Spanjaard Pablo Álvarez Fernández, de Britse Rosemary Coogan en de Zwitser Marco Sieber.

Sinds het begin van de opleiding “kan ik niet zeggen dat er iets echt moeilijk is geweest”, aldus de 35-jarige ingenieur uit Namen. “Sommige technische uitdagingen vormen moeilijkheden, maar we hebben alle noodzakelijke steun om met de instructeurs te ontwikkelen, om meer aan die aspecten te werken. Alle middelen zijn beschikbaar om vooruitgang te boeken”, aldus Liégeois, doctor in de neurowetenschappen aan de Universiteit van Luik.

De basisopleiding duurt nog tot eind mei 2024. Van 2025 tot 2030 krijgt elk van deze vijf de kans om minstens één lange missie (zes maanden) uit te voeren op het Internationaal Ruimtestation (ISS), aldus Frank De Winne. Vanaf 2030 kan een van de vijf deelnemen aan het maanverkenningsprogramma Artemis. Dat programma is een voorbereiding op een toekomstige missie naar Mars.