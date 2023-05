Vakbonden dienen klacht in tegen deurwaarder aan Delhaize Gent en viseren burgemeester

De vakbonden ABVV-BBTK en ACV Puls dienen een klacht in tegen een deurwaarder die zaterdag optrad tijdens een blokkade aan een winkel van Delhaize in Gent. Ze viseren ook de Gentse burgemeester Mathias De Clercq, omdat de politie over de schreef zou gegaan zijn. De burgemeester ontkent dat en kondigt overleg aan.

“In de winkel in Ledeberg koos het personeel ervoor te staken, zelfs de tijdelijken, die bleef dus dicht. Een aantal werknemers van de winkel aan de Watersportbaan gingen wel aan de slag en ze konden dat ook ongehinderd doen. Daarom verzamelden groene en rode vakbondsmilitanten daar aan de deur, met koffie en koeken. Ze komen op voor menswaardig werk voor het personeel, waarvan velen inwoners van Gent”, stellen de vakbonden.

“Stipt om 8 uur, bij het opengaan van de winkel, kwam er prompt een deurwaarder met een stapel papier onder de arm uit de winkel tevoorschijn, vergezeld door de Gentse politiecommissaris”, schrijven de bonden aan de burgemeester. “Uw politiecommissaris deelde mede dat hij van u rechtstreeks de opdracht had gekregen om elke actie te breken. (...) Meerdere vakbondsafgevaardigden werden opgepakt en geboeid naar het politiekantoor afgevoerd. (...) Wat u deed, met een glimlach en kwinkslag, behoort tot de categorie van de beleidspraktijken van politiestaten, van autoritaire regimes.”

“Onpartijdig”

De Clercq zegt in een reactie dat Gent “het recht op actievoeren hoog in het vaandel” draagt en dat “onze politie daarbij altijd onpartijdig” is. “De lokale politie heeft de voorbije dagen een aantal keer de zogenaamde ‘sterke arm’ verleend aan de gerechtsdeurwaarder die belast is met de uitvoering van een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg in het kader van het heersende sociaal conflict bij Delhaize. (..) De taak van de politie bij dergelijke vordering bestaat erin de gerechtsdeurwaarder te beschermen wanneer deze verhinderd wordt zijn opdracht uit te voeren en in het verlenen van bijstand bij het vervullen van zijn opdracht. De politie komt daarbij niet tussen om de staking of de actie op te breken, maar enkel en alleen om de deurwaarder toe te laten zijn opdracht te vervullen”, stelt de burgemeester.

“Daar heb ik als burgemeester geen enkele rol in te spelen, dit is een duidelijk omschreven wettelijke opdracht van de politie die kadert in de uitvoering van een duidelijke uitspraak van de rechter. Noch politie, noch de bestuurlijke overheid neemt daarmee een standpunt in in het hangende sociaal conflict, louter wordt er gedaan wat wettelijk is opgedragen. Ik heb de vakbonden ook uitgenodigd om dit verder toe te lichten zodat daar geen misverstanden over bestaan. Ook politie zal op dat overleg aanwezig zijn.”

De Gentse burgemeester meldt ook dat de “de feitelijke omstandigheden zoals die in de open brief worden weergegeven met klem door politie worden tegengesproken”.