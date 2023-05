Twee doden na extreme regenval in Italiaanse regio Emilia-Romagna

In de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna zijn de voorbije 24 uur minstens twee doden gevallen door extreme wateroverlast na felle regenbuien. Een persoon is nog steeds vermist. De regio heeft te maken met overstromingen, landverschuivingen en sterke windvlagen. Heel wat huizen en natuur zijn vernield. Dat meldt het Italiaanse persagentschap ANSA.

Woensdag verdronk een tachtigjarige man nadat hij door een overstroming was meegvoerd toen hij met de fiets onderweg was. De man zou op een afgesloten straat hebben gereden, zijn lichaam werd woensdag tussen de meegesleurde brokstukken teruggevonden.

Een ander lichaam werd gevonden onder een ingestort huis in Fontanelice, vlakbij Bologna. Minstens een persoon is nog vermist.

“De hoeveelheid regen die is gevallen is hoog, we moeten zeer voorzichtig zijn”, zegt de burgemeester van Bologna, Matteo Lepore. Meer dan 250 mensen werden uit hun huizen geëvacueerd, het leger is opgeroepen om de brandweer bij te staan. Intussen werden ook al meer dan vierhonderd interventies gedaan.

De hevige regen leidde ertoe dat sommige rivieren gevaarlijke niveaus bereikten en spoorwegoperator FS verschillende diensten moest stopzetten. Ook in de provincies Bologna en Ravenna waren veel wegen afgesloten vanwege overstromingen en aardverschuivingen door de regen, met grote verkeersopstoppingen tot gevolg.

Experts zeiden dat intense regenbuien zoals deze weinig zullen doen om het watertekort te verminderen dat Noord-Italië ervaart na een lange periode van droogte. Wetenschappers zeggen dat extreme weersomstandigheden zoals hittegolven, superstormen, overstromingen en droogtes frequenter en intenser worden als gevolg van klimaatverandering.

De Italiaanse centrale bank waarschuwde eerder voor de economische schade die de klimaatcrisis zal aanrichten in het noorden van het land. Extreem weer bedreigt er volgens de bank onder meer de landbouw en het toerisme.