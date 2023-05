Pentagon bestelt 126 F-35 gevechtsvliegtuigen bij Lockheed Martin, waaronder 4 voor België

Het vrijdag toegekende contract heeft volgens een verklaring van het Pentagon betrekking op 81 F-35A-vliegtuigen (de conventionele start- en landingsversie): 43 voor de Amerikaanse luchtmacht, 8 voor Finland, 7 voor Italië, 6 voor Nederland, 6 voor Polen, 4 voor Japan, 4 voor België en 3 voor Denemarken. Er werden ook 26 F-35B’s (met verticale start en landing) besteld: 15 voor het US Marine Corps, 7 voor het VK, 2 voor Italië en 2 voor Japan. Ten slotte werden 19 F-35C’s (ontworpen om te opereren vanaf vliegdekschepen) besteld: 13 voor de US Navy en 6 voor het US Marine Corps.

De leveringen van de 126 toestellen - ook bekend als Joint Strike Fighters (JSF’s) - zullen naar verwachting in augustus 2026 voltooid zijn, aldus het Pentagon.

België bestelde in oktober 2018 34 van deze F-35 stealthjagers, via de Amerikaanse FMS (“Foreign Military Sales”) procedure. De leveringen -twee toestellen- beginnen dit jaar. Tussen 2024 en 2030 zullen vier tot vijf F-35’s per jaar worden geleverd, zodat alle 34 toestellen in 2030 zouden moeten geleverd zijn”, zo zei minister van Defensie Ludivine Dedonder onlangs in de Kamer.