Huiszoeking in woning van voormalig Braziliaans president Jair Bolsonaro

De Braziliaanse politie heeft woensdag een huiszoeking uitgevoerd in de woning van ex-president Jair Bolsonaro. De politie tracht te achterhalen of hij met certificaten voor coronavaccinaties geknoeid heeft, berichten meerdere lokale media.

De federale politie laat weten dat in totaal zestien huiszoekingen werden uitgevoerd, in Rio de Janeiro en Brasilia, waarmee een criminele organisatie werd geviseerd die zich zou hebben beziggehouden met het vervalsen van certificaten van coronavaccinaties. In de persmededeling wordt de naam van Bolsonaro wel niet vernoemd.

De valse certificaten zouden zijn gebruikt om bepaalde restricties te kunnen omzeilen die waren ingevoerd in het publieke domein in Brazilië en de Verenigde Staten.

Luitenant-kolonel Mauro Cid Barbosa, door de Braziliaanse pers beschreven als Bolsonaro’s “rechterhand”, was een van de zes mensen die woensdagochtend werden gearresteerd toen de politie meerdere adressen in de hoofdstad Brasilia en Rio de Janeiro binnenviel. Twee van Bolsonaro’s bewakers werden ook in hechtenis genomen. De ex-president zou later op woensdag worden ondervraagd. De mobiele telefoon van Bolsonaro en die van de voormalige first lady, Michelle Bolsonaro, werden in beslag genomen in hun woning in Brasilia, hoewel hij naar verluidt weigerde de politie het wachtwoord te geven.

Tijdens zijn ambtsperiode bleef Bolsonaro kritiek leveren op de coronavaccins, waarbij hij verschillende keren verzekerde dat hij niet van plan was zich te laten vaccineren, terwijl de pandemie in Brazilië aan meer dan 700.000 mensen het leven heeft gekost.

Nadat hij de presidentsverkiezingen van oktober vorig jaar verloor, bracht Bolsonaro drie maanden door in de Verenigde Staten: hij verliet Brazilië twee dagen voor de inauguratie van zijn linkse opvolger Luiz Inacio Lula da Silva. Voor dat verblijf had hij een vaccinatiebewijs nodig.

Sinds hij terugkeerde naar Brazilië werd Bolsonaro al twee keer verhoord door de federale politie. Een eerste verhoor vond plaats op 5 april en ging over een zaak van Saoedi-Arabische juwelen die illegaal het land zouden zijn binnengebracht, het tweede verhoor was vorige week en ging over de rol van Bolsonaro bij de opstanden en poging tot staatsgreep op 8 januari, waarbij verschillende Bolsonaro-aanhangers de overwinning van Lula weigerden te accepteren.