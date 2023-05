Forse prijsdalingen komen ten einde: voordeligste energiecontract amper 31 euro goedkoper dan vorige maand

Wie tot de maand mei wachtte om naar een nieuwe energieleverancier over te stappen – in de hoop dat de prijzen verder zouden blijven dalen – komt ietwat bedrogen uit.

Volgens de V-test van de Vreg, de Vlaamse energieregulator, kost het goedkoopste energiecontract dat vandaag op de markt beschikbaar is – wat een variabel contract is – zo’n 2.600 euro per jaar. Dat is voor een doorsnee gezin, met een gemiddeld verbruik. Concreet is dat een maandelijks voorschot van zo’n 216 euro. Vorige maand schatte de Vreg het goedkoopste variabele contract op zo’n 2.631 euro, amper 31 euro verschil dus.

LEES OOK. Duitsland en Nederland verbieden de klassieke gasketel, komt zo’n verbod er bij ons ook aan? (+)

Einde aan dalingen

We zijn anders gewend: nadat eind vorig jaar de energieprijzen door het dak gingen – in september schatte de Vreg een doorsnee energiecontract op meer dan 9.000 euro per jaar – hadden we de voorbije maanden steevast prijsdalingen met soms wel 20 procent. Aan die forse dalingen is nu een einde gekomen.

Dat bleek ook al vorige week, toen de Vreg bekendmaakte dat de gemiddelde prijs voor een jaarcontract elektriciteit opnieuw lichtjes was gestegen: een gevolg van zowel de prijzen op de internationale markten, als een hervorming van de accijnzen op onze energiefactuur.

Concurrentie voor Luminus

Het goedkoopste vaste jaarcontract energie kost deze maand 3.037 euro, bij Luminus, wat overeenkomt met ongeveer 250 euro per maand. Luminus was lang de enige energieleverancier die opnieuw een energiecontract met vaste tarieven aanbood. Intussen doen ook Engie en Mega dat, en sinds deze maand ook Eneco.

Het vaste Eneco-contract kost voor een doorsnee gezin met een gemiddeld verbruik op jaarbasis zo’n 3.207 euro, zo’n 170 euro meer dan het goedkoopste vaste energiecontract bij Luminus.

Toen de energieleverancier vorige week bekendmaakte dat het vanaf vandaag opnieuw een vast contract ging aanbieden, beklemtoonden ze bij Eneco dat dit aanbod niet onbeperkt was: “Bij een onverwacht groot aantal inschrijvingen behoudt Eneco zich het recht voor om dit contract voor de lopende maand niet langer aan te bieden”, klonk het.

LEES OOK: Al 120 klachten dit jaar over lange wachttijden voor maandelijkse afrekening energiefactuur: “Dit moet echt gedaan zijn”